В Орловской области вырастут цены на проезд между населенными пунктами

В Орловской области в ближайшее время могут вырасти цены на проезд в автобусах Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области в ближайшее время могут вырасти цены на проезд в автобусах, следующих по межмуниципальным маршрутам. Заплатить больше пассажирам придется и за свой билет, и за провоз багажа.

Проект соответствующего приказала подготовило областное Управление по тарифам. Он предполагает, что стоимость за провоз пассажира на километр вырастет с 1,65 рубля до 1,8 рубля. А за провоз багаж цена вырастет на 9,8%. Последнее подорожание было в 2014 году.

Пока что приказ не подписан, решение будет принято на профильном заседании.