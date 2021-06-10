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Происшествия10 июня 2021 9:28

В Орле "Land Rover" сбил маленького велосипедиста

Мальчик ехал по линии тротуара, когда угодил под колеса
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Ребенок попал под колеса внедорожника

Ребенок попал под колеса внедорожника

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле маленький велосипедист угодил в ДТП. Ребенка сбил внедорожник "Land Rover".

Происшествие случилось в Железнодорожном районе накануне, 9 июня. Около часа дня 56-летний водитель ехал за рулем иномарки по улице Пугачева со стороны Новосильской. Он выезжал на перекресток с улицей Пушкина и вовремя не затормозил: под колесами очутился 9-летний велосипедист. Мальчик ехал по линии тротуара в направлении 1-й Курской улицы по Пушкина, когда машина сбила его.

-В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, отпущен, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.