Тренажерный зал под открытым небом открылся в Орле

Спортплощадка с видом на реку. Фото пресс-службы администрации Орла

В Орле открылся тренажерный зал под открытым небом. Зона воркаута, расположенная на территории Детского парка, готова принимать всех почитателей ЗОЖа.

На площадке установлены 23 тренажера, турники и другое необходимое для занятий спортом оборудование. Есть стенд, на котором имеется описание тренажеров, а также qr-коды, которые помогут разобраться с оборудованием. Здесь можно проводить тренировки на все группы мышц.

К новой площадке орловцев попросили относиться бережно: с такой просьбой к жителям обратилась и директор парка Наталья Тышковец, и губернатор Андрей Клычков. За сохранностью оборудования проследят камеры.

Зону воркаута открыли раньше срока, ремонтные работы в детском парке еще идут. Как рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла, сейчас подрядчик приступил к ремонту в административном здании и к реконструкции лестничных сходов рядом с ним.