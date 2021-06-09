Под Орлом сотрудник ДПС помог водителю, улетевшему в кювет

Полицейский помог водителю, попавшему в сложную ситуацию

В Орловской области сотрудник ДПС помог водителю, улетевшему на машине в кювет. Мужчина, оказавшийся в сложной ситуации на дороге, поблагодарил полицейского за помощь.

Все произошло в Болховском районе. Водитель легковушки сильно устал на дороге, он задремал и его машина слетела с проезжей части. В это время мимо как раз ехал начальник Болховского отдела ГИБДД.

- Полицейский сразу выяснил, не требуется ли водителю медицинская помощь. Гражданин не пострадал, и автомобиль также не получил механических повреждений. Автолюбитель пояснил, что возвращался в Орел из другого региона. Он устал, и не справился с управлением, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейский помог найти эвакуатор, регулировал движение на дороге, пока вытаскивали машину. Водитель благополучно добрался до дома, а после позвонил в орловскую полицию и поблагодарил сотрудника ГИБДД за помощь.