Орловский следком проверит ситуацию с выплатами сельским фельдшерам

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В Орловской области ситуацию с выплатами фельдшерам на селе проверит следственный комитет. Ведомство организовало проверку, после того как проблема сельских медработников стала достоянием общественности и была освещена федеральным телеканалом: медики пожаловались, что не получили обещанных денег по программе "Земский фельдшер".

- В ходе проверки следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов государственной власти, в чью компетенцию входят рассматриваемые вопросы, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Между тем в прокуратуре региона отметили, что права сельских фельдшеров уже восстановлены.

- Установлено, что с двумя фельдшерами не были своевременно заключены договоры на получение денежной выплаты. Несмотря на состоявшиеся судебные решения, департаментом здравоохранения не заключался договор с указанием фактического стажа работы в сельской местности, - рассказали о ситуации в пресс-службе областной прокуратуры.

С медиками заключены новые договоры. Следком продолжает проверку, которая, вероятно, может обернуться уголовным делом.