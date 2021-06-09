В Богдановском доме-интернате для инвалидов прокуратура выявила множество нарушений

Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

В Орловской области прокурорская проверка вскрыла нарушения в Богдановском доме-интернате для инвалидов и престарелых. По ее результатам ведомство даст оценку действиям или бездействию руководства соцучреждения, а также департаменту социальной защиты.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области. В ведомстве отмечают, что проверка показала нарушения в разных сферах: не соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, нарушения пожарной безопасности, факты отсутствия необходимых лекарств, некачественное оказание медицинской помощи и другие.

- Прокурор области поручил проверить соблюдение требований уголовно-процессуального законодательства при проведении проверок по всем зарегистрированным в правоохранительных органах сообщениям о происшествиях на территории дома-интерната, - прокомментировали в надзорном ведомстве.