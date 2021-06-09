На мосту по Раздольной в Орле залатали швы

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле залатали деформационные швы на путепроводе по Раздольной улице. В будущем его ждет ремонт.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла. Швы, докучавшие автолюбителям, отремонтировали дорожники "Спецавтобазы".

- Сейчас специалисты подготавливают проектно-сметную документацию на комплекс работ для приведения путепровода в надлежащее состояние. Срок изготовления ПСД — до конца июня, - рассказали в мэрии.

После того, как будет готова смета, для ремонта начнут искать подрядчика.