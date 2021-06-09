С 11 по 14 июня под Орлом пройдет фестиваль караванеров

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В длинные июньские выходные в Орловской области состоится необычный фестиваль: со всей страны в регион съедутся автокараванеры. Фестиваль любителей автопутешествий пройдет в Спасском-Лутовиново.

Фестиваль автотуризма пройдет с 11 по 14 июня. ABUNAFEST 2021 объединил всех любителей авто-туризма и караванинга. Интересно здесь будет всем, в том числе и новичкам.

- Фестиваль порадует вас культурной и деловой программами: развлекательными мероприятиями для всех возрастов, познавательными мастер-классами и практическими занятиями. Участникам есть что рассказать и они с удовольствием поделятся своим опытом, - сообщает официальный сайт фестиваля.

КОГДА? ГДЕ?

С 11 по 14 июня

Мценский р-н, с. Спасское-Лутовиново

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