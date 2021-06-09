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Происшествия9 июня 2021 12:51

В Орле водитель "Фольксвагена" пострадала при ДТП на Московском шоссе

При повороте ее иномарка столкнулась с "Хендаи"
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В аварии пострадала девушка-водитель Фольксвагена

В аварии пострадала девушка-водитель Фольксвагена

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле девушка-водитель пострадала в ДТП. Ее "Фольксваген" на повороте столкнулся с кроссовером "Хендаи".

ДТП случилось 8 июня в Северном районе города. 27-летняя водитель ехала по Московскому шоссе за рулем иномарки со стороны улицы Михалицына в сторону переулка Межевого. В этот момент во встречном направлении ехала другая иномарка, "Хендаи", за рулем был 38-летний водитель. Он поворачивал налево, машины столкнулись.

- В результате ДТП водитель транспортного средства "Фольксваген" получила телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

К счастью, обошлось без госпитализации: девушку отпустили на домашнее лечение.