Орловская прокуратура защитила предприятие от уголовного преследования

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области прокуратура защитила предприятие от уголовного преследования. Под статье о покушении на мошенничество организация попала при попытке вернуть НДС.

Детали истории рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Представитель ООО "НПО Аурус" обратился к прокурору области Владиславу Малкину на личном приеме, он рассказал об уголовном преследовании, которое, по мнению сотрудников организации, незаконно.

- Юридическое лицо обратилось в налоговый орган с заявлением о возмещении НДС. При этом налоговый орган не согласился с заявленной суммой и посчитал ее завышенной. По указанному факту в январе 2021 органами внутренних дел возбуждено уголовное дело, - рассказали в надзорном ведомстве.

Материалы дела прокуратура изучила. Выяснилось, что вопрос можно было решить в гражданско-правовом поле. Начальнику следственной части УМВД прокурор внес представление. Уголовное дело в отношении предприятия прекратили.