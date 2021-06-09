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Здоровье9 июня 2021 11:38

Коронавирус в Орле на 9 июня 2021: зафиксировано еще 43 случая заражения и 3 смерти

Федеральный оперштаб представил свежую статистику
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Собрали свежую статистику по коронавирусу в Орле и области

Собрали свежую статистику по коронавирусу в Орле и области

Фото: Архив "КП"

В Орле и области за последние сутки зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом и летальные исходы. Статистику представил федеральный оперштаб. Рассказываем, сколько человек заболело, выздоровело и скончалось от коронавируса в Орловской области на 9 июня 2021 года.

За последний день положительным тест на COVID-19 оказался у 43 орловцев. Общее число заболевших, за все время наблюдения, - 36 056 человек.

Выздоровело и закрыло больничные за прошедшие сутки 40 жителей Орловской области. Общее число орловцев, победивших болезнь, составляет 34 266.

Также федеральный оперативный штаб сообщил еще о 3 смертельных случаях COVID-19. В Орловской области умерло 683 человека с лабораторно подтвержденным коронавирусом.