Коронавирус в Орле на 9 июня 2021: зафиксировано еще 43 случая заражения и 3 смерти

Собрали свежую статистику по коронавирусу в Орле и области Фото: Архив "КП"

В Орле и области за последние сутки зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом и летальные исходы. Статистику представил федеральный оперштаб. Рассказываем, сколько человек заболело, выздоровело и скончалось от коронавируса в Орловской области на 9 июня 2021 года.

За последний день положительным тест на COVID-19 оказался у 43 орловцев. Общее число заболевших, за все время наблюдения, - 36 056 человек.

Выздоровело и закрыло больничные за прошедшие сутки 40 жителей Орловской области. Общее число орловцев, победивших болезнь, составляет 34 266.

Также федеральный оперативный штаб сообщил еще о 3 смертельных случаях COVID-19. В Орловской области умерло 683 человека с лабораторно подтвержденным коронавирусом.