В Ливнах молодой водитель на "ВАЗе" протаранил бордюр и внедорожник

Водитель "ВАЗа" получил травмы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В орловском райцентре Ливны молодой водитель "ВАЗа" пострадал в ДТП. Парень протаранил на своей легковушке бордюр и внедорожник.

ДТП случилось утром 8 июня. В начале одиннадцатого часа 20-летний водитель вел "Четырнадцатую" по улице Пушкина в сторону улицы Гражданской города Ливны. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в бордюрный камень. А затем произошло столкновение с автомобилем "Тойота", который двигался по встречной полосе под управлением 72-летнего водителя.

- В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" получил телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошлые сутки полицейские зафиксировали на орловских дорогах 19 ДТП, 3 из которых с пострадавшими.