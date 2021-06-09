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Общество9 июня 2021 10:12

В Орле спасатели вызволили из беды собаку и птенца

Дважды за сутки сотрудники орловского МЧС выезжали на помощь животным
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Спасатели помогли животным, попавшим в беду

Спасатели помогли животным, попавшим в беду

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле спасатели вновь вызволяли из беды братьев наших меньших. Накануне, 8 июня, помощь понадобилась собаке и птице.

В обоих случаях МЧС на подмогу вызвали неравнодушные местные жители. Так, в полдень в службу спасения позвонила жительница дома по Родзвича-Белевича. Она сообщила, что из окна увидела на четвертом этаже недостроенного здания собаку. Животное никак не могло самостоятельно выбраться на улицу. На подмогу приехал техногенный отряд вместе с кинологом. Оказалось, что дворняга заплутала, ее вывели на улицу.

А во втором случае помощь понадобилась пернатому обитателю города. В четвертом часу дня спасатели выезжали на Набережную Дубровинского после того, как очевидец сообщил о запутавшейся в чем-то на дереве птице.

- По прибытию спасатели обнаружили птенца, зацепившегося лапой об леску. Спасатели оказали птице помощь и отпустили, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.