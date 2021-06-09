Для школ Орловской области закупят оборудование на 121 миллион рублей

Для школ и техникумов Орла купят новые ноутбуки и другое оборудование Фото: Архив "КП"

Для школ Орловской области закупят оборудование на сумму более 121 миллиона рублей. Такие деньги выделены региону из федерального бюджета в рамках национального проекта "Образование".

Об этом сообщает пресс-служба областного Правительства. Техника, в частности ноутбуки, проекторы и другая, необходима для цифровизации образовательного процесса. Сейчас сформирован список образовательных организаций, в которых обновят материально-техническую базу. В него вошли 62 школы и 2 техникума.

- На закупку оборудования в этом году из федерального бюджета выделено около 121,6 млн рублей. Планируется, что к 1 сентября 2021 года во все запланированные образовательные организации будет доставлено и налажено закупаемое оборудование, - пояснили в обладминистрации.

При этом на сегодняшний день в 75 школах и 9 техникумах и колледжах уже используется новое оборудование, закупленное в рамках нацпроекта ранее.