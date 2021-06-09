Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 июня 2021 9:24

Под Орлом 16-летний водитель мотоцикла без прав пострадал в ДТП

Юноша опрокинулся, не справившись с управлением
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Парень получил травмы

Парень получил травмы

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний мотоциклист. Юноша получил травмы.

Происшествие случилось в районном центре Змиевка накануне, 8 июня. Молодой человек 16 лет, у которого нет водительского удостоверения, ехал за рулем мотоцикла, у которого нет номеров. Он двигался по Ульяновской улице со стороны дороги "Змиевка-Никольское", когда не совладал с управлением, слетел с дороги и перевернулся.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.