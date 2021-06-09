Под Орлом 16-летний водитель мотоцикла без прав пострадал в ДТП

Парень получил травмы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний мотоциклист. Юноша получил травмы.

Происшествие случилось в районном центре Змиевка накануне, 8 июня. Молодой человек 16 лет, у которого нет водительского удостоверения, ехал за рулем мотоцикла, у которого нет номеров. Он двигался по Ульяновской улице со стороны дороги "Змиевка-Никольское", когда не совладал с управлением, слетел с дороги и перевернулся.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.