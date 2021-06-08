Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле построят третий выезд из Зареченского микрорайона. Новая дорога соединит его с улицей Царев брод.

Проект довольно масштабный, поэтому разработка его займет немало времени. Кроме того, строительство дороги потребует изъятия земельных участков.

- Проект – очень масштабный и затронет 2022 год, поскольку предстоит изымать земельные участки. Документы на поиск подрядчика, который займется проектированием будущей дороги, переданы в управление муниципальных закупок, - сообщил Олег Минкин, первый замглавы администрации Орла.