Фотофакт: Жители Орла форсируют дождевую «реку» на улице Ленина Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Погода в Орле и области не радует разнообразием. Начавшиеся на минувшей неделе затяжные дожди, не спешат останавливаться. Временное затишье обманчиво: сегодня, 8 июня, молниеносное начало ливня в Орле застало многих горожан врасплох.

Дождь в Орле и ливневки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Люди спешили в первое попавшееся укрытие под проливным дождем, прыгали через лужи-озера на пешеходных переходах. Особо красноречиво видно, как ливневые канализации «справляются» с потоками воды на улице Ленина.

Дождь в Орле 8 июня 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Жителям Орла приходилось форсировать дождевую «реку» на улице Ленина, чтобы перейти на противоположную сторону. Вода под уклоном вытекала из ливневых канализаций и бежала вниз к Ленинскому (Александровскому) мосту.

Обеденный перерыв у многих горожан сегодня будет посвящен сушке вещей. К слову, на этой неделе синоптики прогнозируют дождь каждый день. Не забывайте дома и на работе зонтики, даже если кажется ясным!