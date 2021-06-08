Тропинки на кладбищах Орла отсыпят асфальтовой крошкой

Городские кладбища проинспектировал мэр. Фото с официальной страницы вконтакте Юрия Парахина Фото: соцсети

На кладбищах Орла тропинки отсыпят асфальтовой крошкой. Об этом сообщил мэр Юрий Парахин после того, как проехался по городским погостам.

Состояние кладбищ градоначальника не порадовало. Многие дорожки грязные, трава не скошена, лежит мусор. Однако на то, чтобы заасфальтировать кладбища, нужно около 80 миллионов рублей. Денег на эту цель нет.

- Здесь нам достаточно твердого покрытия. Мы договорились в следующем году направить на эти цели асфальтогранулят. По несколько десятков тропинок в год — и за несколько лет мы сможем разительно изменить ситуацию. Начать стоит с кладбищ, где уже не производятся новые захоронения, - написал Юрий Парахин в своем официальном аккаунте вконтакте.