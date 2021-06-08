Орловчанку оштрафуют за взятку работнику миграционной службы

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Жительницу Орла осудили за мелкое взяточничество. По решению суда, орловчанка заплатит 30 тысяч рублей.

Деньги женщина предложила специалисту паспортно-визового отдела миграционной службы за оказание определенных "услуг". Однако это действие обернулось для нее уголовным делом, оно было возбуждено и расследовалось по статье "Мелкое взяточничество".

- Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Приговор пока что в силу не вступил.