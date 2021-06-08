В Орловском полесье реконструируют зоопарк

Зоовольерный комплекс ждет обновление

Зоовольерный комплекс в национальном парке "Орловское полесье" ждет реконструкция. Здесь не только обновят вольеры, но и создадут домашнюю ферму, контактный зоопарк для малышей, установят гостиничные домики и оборудуют экспозицию редких растений.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства. В настоящее время определен победитель конкурса проектов по реконструкции зоопарка, ей займется орловская фирма. По плану, территорию комплекса ждет зонирование, материал, который будет использоваться в работе - натуральное дерево.

Тут появятся пешеходные дорожки с ограждениями, которые будут приподняты над вольерами. Также во время реконструкции обновят центральный вход, появится навигация, а для детей установят развлекательно-обучающие элементы.

Парк ждут изменения

- Победитель конкурса "Экотон+" получит 100 тысяч рублей. Реализация проекта предусматривает частные инвестиции, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.

Отмечается, что участие в конкурсе принимали также фирмы из Йошкар-Олы и Новосибирска, однако грант достался местной организации.