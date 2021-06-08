«Добровоз» в Орле получил спецмашину для перевозки инвалидов-колясочников. Фото: пресс-служба Правительства орловской области

В Орле с 1 июня заработала служба автопомощи маломобильным гражданам «ДОБРОВОЗ». Волонтерское сообщество получило спецавтомобиль для перевозки инвалидов-колясочников.

Воспользоваться помощью «ДОБРОВОЗА» можно будет для того, чтобы попасть в больницу, социальные учреждения, на учебу, в аптеку, ортопедические магазины и так далее.

- Услуга предоставляется на безвозмездной основе, в любой день недели. Необходимо минимум за сутки до запланированной поездки позвонить по телефону 48-07-33 или написать в официальное сообщество ДОБРОВОЗ в социальной сети «ВКонтакте», указав адреса и время. Прием звонков осуществляется с понедельника по пятницу в период с 9 до 15 часов, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.