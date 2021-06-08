Под Орлом пожилой мужчина едва не попал в беду из-за подгоревшего ужина

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

На очередной кухонный пожар выезжали накануне орловские спасатели. На этот раз до беды едва не довело приготовление ужина пожилого мужчину.

ЧП случилось накануне, 7 июня, в поселке Стрелецкий. Вечером пожарные выезжали на Парковую улицу. Здесь сильно задымило однокомнатную квартиру. Как выяснилось на месте происшествия, хозяин жилья поставил на плиту еду и забыл о ней. Обошлось без пострадавших.

- Угрозу для жизни составляет не только огонь, но и дым, выделяющийся при горении. Именно в случае подгорания пищи дым быстро распространяется по помещению и представляет угрозу для здоровья и жизни человека, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Будьте бдительны. В случае ЧП звоните 101 или 112.