В Орле разыскивают беглого преступника

В Орле оперативники разыскивают беглого осужденного Фото: Архив "КП"

В Орле оперативники разыскивают беглого преступника. Осужденного мужчину привезли в регион из другой области, здесь он должен был проходить принудительное лечение.

Об этом "Комсомольской правде в Орле" стало известно из собственных источников. Информацию подтвердили в полиции, пояснив, что сейчас силы брошены на поиск сбежавшего преступника.

- Сотрудниками отдела уголовного розыска разыскивается гражданин, которому постановлением суда применена принудительная мера медицинского характера в виде прохождения принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением, - прокомментировали ситуацию "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Известно, что разыскиваемого должны были поместить в спецбольницу, расположенную на Ливенской улице, но ему удалось скрыться. Мужчине 32 года, он осужден за наркотики.

"КП" следит за развитием ситуации.