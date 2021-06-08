Коронавирус в Орле на 8 июня 2021: число заболевших превысило 36 тысяч, умерло 680 человек

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Федеральный оперштаб обновил статистику о распространении коронавируса в регионах России. Рассказываем, сколько человек заболело коронавирусом в Орле и области на 8 июня 2021, сколько выздоровело и скончалось.

За последние сутки диагноз коронавирусная инфекция врачи поставили еще 44 орловцам. Общее число заразившихся за все время пандемии превысило 36 тысяч человек и составляет 36 022.

Выписан за минувший день еще 41 пациент. Всего в Орловской области вылечилось от коронавируса 34 226 жителей.

Скончалось еще 2 орловцев, по сообщению федерального оперативного штаба. Общее число скончавшихся за месяцы наблюдения на 8 июня достигло 680.