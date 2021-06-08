Правительство РФ выделит 81 млн рублей Орловской области на выращивание рапса и сои

Орловской области выделят деньги на стимулирование выращивания сои и рапса Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловской области из федерального бюджета выделят больше 81 миллиона рублей на стимулирование производства сои и рапса. Деньги направят на поддержку аграриев, выращивающих эти масличные культуры.

Соответствующее распоряжение уже подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Всего российским регионам выделено из федеральной казны 3,42 миллиарда рублей, эти деньги распределят между 40 регионами.

- Ранее на сою и рапс были введены повышенные вывозные пошлины. Решение стало частью комплекса мер по снижению цен на продовольствие, разработанного Правительством по поручению Президента России, - пояснили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.