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Общество8 июня 2021 11:38

В Орловской области на мероприятия в госучреждения пустят только при наличии отрицательного теста на коронавирус

Речь идет о событиях, которые проходят в закрытых помещениях
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области на мероприятия, которые проводятся в государственных учреждениях, будут пускать только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Речь идет о событиях, которые проходят в закрытых помещениях.

Такую информацию озвучил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира, который он провел в инстаграме 7 июня.

- Мы видим, что в структуре заболевших госслужащие, врачи – это те, кто контактирует с людьми. Поэтому эти категории будем отрабатывать в полном объеме, - отметил Клычков.

Также губернатор предложил проводить тестирование на OVID-19 на предприятиях: если это необходимо, то руководители организаций могут направить заявки.