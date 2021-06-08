В Орле дело юноши, зарубившего мать и бабушку, передали в суд. Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орле перед судом предстанет юноша, зарубивший топором мать и бабушку. Трагедия потрясла город в сентябре 2020 года.

Напомним, тогда следствие установило, что молодой человек ночью поссорился с родственницами и решил от них избавиться. Бил по голове и шее. После расправы отправился в ближайший продуктовый магазин и украл товар, менее чем на 400 рублей.

- В настоящее время расследование по статье 158 УК РФ (убийство двух лиц, кража) завершено. В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину в совершенных преступлениях. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника СУ СК России по Орловской области.