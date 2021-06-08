В Орловской области выпивший водитель «Фольксвагена» оказался в кювете

В Болховском районе выпивший водитель «Фольксвагена» оказался в кювете. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В понедельник, 7 июня, неподалеку от лесополосы села Щербово Болховского района произошла авария с участие выпившего водителя. 61-летний мужчина на «Фольксвагене» съехал с дороги и врезался с древесную поросль.

ДТП случилось на 139 км автодороги «Калуга-Перемышль - Белев-Орел». Иномарка съехала в кювет по ходу движения в половине четвертого часа дня.

На месте аварии работали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции региона.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории области зарегистрировано 19 ДТП, среди которых одно с пострадавшим.