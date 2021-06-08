Андрей Клычков о трамвайной сети Орла: «Нужно обновлять всю сеть» Фото: Архив "КП"

В понедельник, 7 июня, губернатор Орловской области Андрей Клычков провел еженедельный прямой эфир, в котором затронул тему транспорта ТТП. Речь идет о трамваях и речных прогулочных теплоходах.

Что касается проблемы наземного электротранспорта, то глава региона пояснил, что трамвайной сети Орла нужна серьезная реконструкция. Только после этого можно будет говорить о запуске новых трамваев.

- Чтобы запускать новые трамваи, нужно обновлять всю сеть. На старой они либо сами разрушатся, либо разрушат сеть. Здесь есть определенные сложности, чтобы согласовать с федеральным центром возможности реконструкции. Но пока это только проект, который требует серьезной доработки, - пояснил губернатор Андрей Клычков.

Тема речных трамвайчиков беспокоит орловцев не меньше. Не на ходу они уже много лет. Однако пока глава региона не дал каких-либо конкретных обещаний об их возражении.

- Мы на следующий год запланировали очистку русла Оки в рамках федерального проекта. После очистки русла реки можно будет говорить о запуске трамвайчиков. Я тоже считаю, что для Орла будет хороший подарок, - сообщил глава региона.