Орловским лесникам купили грузовые "Земляки"

Для орловских лесничеств купили еще несколько грузовых автомобилей. Машины марки ГАЗ "Земляк" передали лесникам в рамках нацпроекта "Экология".

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что автопарк лесопожарной техники составляет теперь 28 машин. Грузовики сослужат службу в случае угрозы распространения лесных пожаров: для подзвоза техники, засыпки ям на лесных дорогах, очистки леса от сухих растений.

Также в облправительстве пояснили, что лесникам в этом году купят и новые тракторы: пять "Белорусов" поступят в регион до августа.