В Орловской области взяли под стражу директора Учебного центра профподготовки

Орловской области взяли под стражу директора Учебного центра профподготовки Фото: Архив "КП"

В Должанском районе Орловской области взяли под стражу директора Учебного центра профподготовки. Руководителя организации подозревают в мошенничестве почти на 530 тысяч рублей по нацпроекту «Демография».

На директора возбуждено сразу девять уголовных дел по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Причиной стали выявленные фиктивные документы по обучению предпенсионеров, которые в действительности не учились.

- Постановлением суда в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ход и результаты расследования уголовного дела остаются на контроле прокуратуры, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

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