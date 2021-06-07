В Орловской области во время строительства водоотвода погиб рабочий
Фото: Архив "КП"
Вечером 14 мая 2021 года в поселке Глазуновка Орловской области произошел трагический несчастный случай во время строительства системы водоотведения. Рабочий-слесарь спустился почти в двухметровую траншею, чтобы смонтировал трубы, присел на корточки и в этот момент на него посыпался грунт.
Увидев произошедшее, остальные рабочие побежали к месту ЧП и стали лопатами раскапывать засыпанного землей мужчину. Им удалось высвободить его до пояса, но признаки жизни он уже не подавал. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть от множественных переломов ребер и травматического шока.
- Причиной, вызвавшей несчастный случай, является неудовлетворительная организация производства работ, - сообщает результаты расследования Государственная инспекция труда в Орловской области.
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