Орловцам предлагают придумать имя для новорожденного жеребенка из Спасского-Лутовиново

На конном дворе музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» родился жеребенок. Фото: пресс-служба усадьбы Тургенева

На конном дворе музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» пополнение. В ночь на 5 июня здесь родился жеребенок. Его мама по кличке Сахара и сам малыш чувствуют себя хорошо. Пришло время придумать имя для новорожденного.

Сотрудники музея-заповедника Ивана Тургенева предлагают проявить оригинальность и придумать имя жеребенку. Важное условие, чтобы в имени были начальные буквы имен его матери (Сахара) и отца (Малыш).

- Гости музея уже предложили несколько вариантов: Самсон, Симба, Сандро, - рассказали «КП» в пресс-службе «Спасского-Лутовиново».

Имя для нового жителя музейной конюшни можно предложить в комментариях в официальной группе в соцсетях.

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