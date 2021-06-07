Андрей Клычков о парке «Сад-Городок» в Болхове: реконструкция идет по графику

Парк «Сад-Городок» в Болхове на стадии реконструкции. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

В Орловской области продолжаются работы по благоустройству общественных территорий. Один из крупнейших проектов реализуют в городе Болхов, где проходит реконструкция парка «Сад-Городок».

Напомним, в 2020 году проект благоустройства парка выиграл грант в размере 50 миллионов рублей. Здесь должны появиться несколько зон для тихого и активного отдыха.

В настоящее время в парке «Сад-Городок» проведено освещение, ведется укладка тротуарной сети, доставляется детское оборудование.

- К сожалению, непогода внесла свои коррективы. Вместе с тем, отставаний от графика нет, все идет в рамках установленного плана. Уверен, парк станет отличным местом отдыха для жителей и гостей города. Ход благоустройства продолжу держать на личном контроле, - подчеркнул губернатор Андрей Клычков.

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