В Орле 300 человек сделали прививки от коронавируса в мобильных пунктах

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле за выходные около 300 человек сделали прививки от коронавируса в мобильных пунктах. В выходные они работали в спальных микрорайонах - Наугорском и Зареченском.

Об этом сообщили в горадминистрации. Медики в передвижных фельдшерско-акушерских пунктах делали орловцам уколы трех препаратов: "Спутника V", "ЭпиВакКороны" или "КовиВака". Три сотни местных жителей сделали первую прививку двухкомпонентной вакцины.

- Второй компонент вакцины можно будет получить через три недели в поликлиниках Орла. Также прорабатывается вариант развернуть мобильные пункты в этих же микрорайонах города, - пояснили в пресс-службе администрации Орла.

Записаться на прививку от коронавируса можно на портале Госуслуг, в электронной регистратуре , по единому номеру телефона 122.