В Орловской области «Мицубиси» на скорости врезался в припаркованный большегруз

В Кромском районе «Мицубиси» на скорости врезался в припаркованный большегруз. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В минувшую субботу, 5 июня, в деревне Черкасская Кромского района произошла авария с участием большегруза «Мерседес». Внедорожник на скорости врезался в припаркованную на обочине фуру.

ДТП случилось в 12:50 часов дня на 407 км автодороги М-2 «Крым». 68-летний водитель «Мицубиси Оутлендер» ехал в сторону Курска и столкнулся с большегрузом.

Удар пришелся на правую сторону иномарки и сильно смял кузов, лобовое стекло провалилось внутрь салона. На месте аварии работали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции.

В Кромском районе «Мицубиси» на скорости врезался в припаркованный большегруз. Фото Госавтоинспекции Орловской области

- В результате ДТП водитель автомобиля «Мицубиси» и его 38-летний пассажир получили телесные повреждения, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39