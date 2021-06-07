Суд обязал орловский депздрав компенсировать стоимость лекарств и моральный ущерб девушке-инвалиду

По решению суда, депздрав должен компенсировать затраты на лекарства и возместить моральный ущерб Фото: Архив "КП"

В Орловской области суд обязал департамент здравоохранения обеспечить лекарствами девушку-инвалида, компенсировать ее семье стоимость препаратов и возместить моральный ущерб. Девушке с ограниченными возможностями здоровья не выдавали вовремя льготные препараты.

Иск в суд подала прокуратура после того, как в надзорное ведомство обратилась жительница Верховского района, являющаяся опекуном 18-летней девушки инвалида первой группы. Женщина рассказала, что ее подопечная имеет с детства заболевание и нуждается в медикаментозной поддержке. При этом имеет право на льготные препараты. Однако с получением их возникли сложности, вовремя лекарства предоставлены не были. Пришлось потратить крупную сумму денег, чтобы самостоятельно их купить. В итоге дело дошло до суда.

- Суд согласился с позицией прокурора области и обязал Департамент здравоохранения обеспечить инвалида лекарственными препаратами. Также суд взыскал в пользу опекуна денежные средства, затраченные на самостоятельное приобретение препаратов, и компенсацию морального вреда,- рассказали "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.