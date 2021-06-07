В Орле провели круглый стол по проблеме бездомных собак и кошек Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В пятницу, 4 июня, в Молодежном ресурсном центре Орла прошел проблеме бездомных собак и кошек в городе. На повестке дня общественников, чиновников и представителей специализированных ведомств – жалобы орловцев на стаи четвероногих, обосновшихся на городских улицах.

Как пояснила депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко, за последние пять лет зафиксирован 591 случай нападения животных (в том числе домашних) на людей.

В Орле уже не первый год обсуждают тему со строительством госприюта для бездомных собак и кошек на территории МУП «Спецавтобаза». Пока средства выделены только на проектно-сметную документацию.

- В настоящее время утверждено техническое задание на выполнение работ по обследованию строительных конструкций объекта. Приют будет рассчитан на содержание до 150 животных без владельцев в месяц, с учетом выпуска животных без владельцев, не проявляющих немотивированную агрессию в прежние места обитания, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Также участники круглого стола подчеркнули важность ответственного отношения хозяев к своим домашним животным, которые чаще всего и пополняют ряды бездомных хвостатых.

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