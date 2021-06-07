Первый замгубернатора Андрея Клычкова стал сопредседателем «Всемирного Русского Народного Собора» в Орловской области

Вадим Соколов стал сопредседателем «Всемирного Русского Народного Собора» в Орловской области. Фото: Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Первый заместитель губернатора и Председателя Правительства Орловской области Вадим Соколов стал новым сопредседателем регионального отделения Международной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор».

Нового руководителя избрали на заседании общего собрания организации в резиденции Орловской митрополии 2 июня.

- Также на заседании был избран делегат для участия в Соборный съезд ВНРС, который состоится 9 июня 2021 года в Москве. Им стал сопредседатель регионального отделения протоиерей Владимир Викторович Сергеев, - сообщает Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

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