Пешеход погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге под Орлом микроавтобус насмерть сбил пешехода. Мужчина шел по краю проезжей части, когда его протаранил "Фольксваген".

ДТП случилось сегодня ночью, 7 июня, во втором часу. 35-летний водитель ехал за рулем микроавтобуса "Фольксваген" по дороге "Болхов-Мценск-Новосиль" со стороны Новосиля в сторону Мценска. В это же время по краю дороги, в попутном автобусу направлении, шел 30-летний пешеход. Машина врезалась в него. Шансов выжить у мужчины не было.

- В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За минувшие выходные на орловских дорогах сотрудники ГИБДД зафиксировали 24 ДТП.