Орловец хотел купить коллекционные машинки и лишился 15 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Житель Заводского района Орла лишился 15 тысяч рублей после неудачной попытки купить коллекционные машинки. Мужчина заинтересовался объявлением на рекламном сайте, а в итоге остался и без покупки, и без сбережений.

Орловец перевел деньги продавцу на карту, а тот перестал выходить на связь. Как позже выяснили сотрудники полиции, объявление на рекламном сайте разместил 28-летний житель Тамбовкой области.

- Подозреваемый не стал отрицать своей причастности к произошедшему. Он не располагал коллекционными экземплярами, а разместил в объявлении фото товара, взятые из сети интернет, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время на жителя Тамбовской области возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время ему предъявлено обвинение.

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