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Происшествия7 июня 2021 9:48

Под Орлом 13-летний подросток на мопеде врезался в "Тойоту"

Юноша получил травмы
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Подросток на мопеде угодил в ДТП

Подросток на мопеде угодил в ДТП

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Под Орлом 13-летний подросток на мопеде врезался в иномарку. Юноша получил травмы.

ДТП случилось в минувшие выходные в деревне Малая Куликовка. В субботу, 5 июня, парень сел за руль мопеда "Мотолэнд". Он поехал и при старте врезался в легковую иномарку "Тойота", которой управляла женщина-водитель.

- В результате ДТП водитель мопеда получил телесные повреждения, с места ДТП доставлен в НКМЦ им. Круглой, назначено амбулаторное лечение, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона полицейские зафиксировали 24 ДТП.