В Орловской области на сады и ягодники выделят 36,6 миллиона рублей Фото: Наталья Меркулова

В Орловской области хотят увеличить площади плодово-ягодных культур. В 2021 году планируется заложить 92,3 га садов и ягодников. Средства на закладку и уход частично компенсирует федеральный и региональный бюджеты.

Всего в 2021 году на посадку и содержание многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений выделено 36,6 миллиона рублей.

- Всего в регионе 14 садоводческих хозяйств. За период с 2018 по 2020 годы ими было заложено 268,1 га садов и ягодников. В 2022-м году также запланировано посадить плодовые деревья и ягодные кустарники на площади 102,7 га, в 2023-м – 72 га, в 2024-м – 55 га и в 2025 году – 60 га, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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