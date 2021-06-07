Под Орлом из-за электропроводки сгорела дача

В деревне Малое Сотниково из-за электропроводки сгорела дача. Фото с места ЧП. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В воскресенье, 6 июня, деревне Малое Сотниково Урицкого района произошел пожар. Огонь охватил дачный дом в районе двух часов дня.

На место происшествия прибыли сотрудники 38-й пожарно-спасательной части Урицкого района. В это время строение уже горело открытым пламенем. По предварительным оценкам специалистов, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки.

- В результате пожара сгорела кровля, дом выгорел изнутри. Пострадавших нет, размер материального ущерба устанавливается, - пояснили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за минувшие выходные орловские пожарные 15 раз выезжали на ликвидацию возгораний, большая часть которых - горение мусора и сухой травы.