Погода в Орле с 7 по 11 июня: в регионе продолжатся дожди

Погода в Орле с 7 по 11 июня 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На новой рабочей неделе Орловскую область вновь накроют дожди. И хотя установится умеренно теплая погода, яркие солнечные дни останутся редкостью. Публикуем полный прогноз погоды в Орле с 7 по 11 июня 2021.

По прогнозам Росгидрометцентра, в понедельник, 7 июня, ожидается облачная пасмурная погода и дождь. Днем температура воздуха будет достигать +21 градуса тепла, ночью +12. Ветер северо-восточный 3 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

Во вторник, 8 июня, погода в Орле и области существенно не изменится. Вновь пасмурно и дождь. Днем +22 градуса тепла, ночью +11. Ветер северо-восточный 2 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.

В среду, 9 июня, будет облачно, но уже с прояснениями. Дожди продолжатся. Днем +23 градуса тепла, ночью +12. Ветер северный 1 м/с. Атмосферное давление 738 мм рт.ст.

В четверг, 10 июня, также ожидаются прояснения, но и без осадков не обойдется. Днем +22 градуса тепла, ночью +13. Ветер северный 1 м/с. Атмосферное давление 738 мм рт.ст.

В пятницу, 11 июня, вновь станет пасмурно и дождь продолжится. Днем +22 градуса тепла, ночью +13. Ветер северо-западный 1 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.