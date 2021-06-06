О чем расскажет машинист Лидия: в Орел прибыл поезд-музей Победы

«Поезд Победы» в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В субботу, 5 июня, на железнодорожный вокзал города Орла прибыл «Поезд Победы». Орловцы получили уникальную возможность познакомиться с историей и судьбами людей военных лет через инсталляции с эффектом присутствия и виртуальной реальностью.

«Поезд Победы» в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Гостей поезда-музея всю время экскурсии по залам-вагонам сопровождала машинист Лидия. Ее голос они слышали с помощью наушников и аудиогида. Девушка - собирательный образ поколения делилась воспоминаниями, семейной историей, опытом преодоления военных невзгод.

«Поезд Победы» в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В «Поезде Победы» орловцы могли увидеть 150 скульптур, трехмерные панорамы из 13 тем, прикоснуться к более чем 140 мультимедийным поверхностям и 13 тач-столам. Атмосферу военного поезда создавали светозвуковые спецэффекты, датчики присутствия и голограммы.

«Поезд Победы» в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

«Поезд Победы» в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Поезд отбывает из Орла вечером 6 июня. Следующая его остановка – город Брянск.

Посетители экспозиции могут поделиться впечатлениями на личных страницах в социальных сетях с хэштегом #поездпобеды.

«Поезд Победы» в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО