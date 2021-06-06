Орловские дайверы подняли со дна Оки пять кубометров мусора и велосипед

В День эколога орловские дайверы подняли со дна Оки пять кубометров мусора. Фото: пресс-служба администрации города

Накануне, 5 июня в День эколога, в Орле прошла акция по очистке Оки от мусора. Участники дайвинг-клубом подводного плавания «Диво» подняли со дня реки пять кубометров мусора и даже старый заржавевший велосипед.

Работы по очистке водоема проходили возле Центрального городского пляжа. Среди залежей мусора, ждавшего утилизация, также оказалось немалое количество покрышек, бутылок, кусков металла и бревен. К сожалению, поднять затонувшую деревянную лодку пока не удалось.

- Также участники акции наводили порядок на самом пляже, - сообщает пресс-служба администрации Орла.