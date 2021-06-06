В Мценске скончался рабочий, попавший под автокран на мосту реки Кола Фото: Архив "КП"

В Орловской области ремонт моста через реку Кола на 332 километре автодороги М-2 «Крым» обернулся трагедией. 11 мая при производстве работ под сдававший назад автокран попал рабочий-бетонщик.

Мужчину успели отвести в Мценскую ЦРБ, но через три дня он скончался. Травмы и оказались не совместимыми с жизнью.

Специалисты Государственной инспекцией труда в Орловской области восстановили день трагедии практически поминутно, чтобы выяснить, как все произошло. Помогли камеры видеонаблюдения.

- 10 часов 28 минут бетонщик вышел от стороны бытовых вагончиков и направился в сторону моста по проезжей части дороги, примыкающей к мосту. При выходе на проезжую часть и при дальнейшем своем движении он не смотрел по сторонам и не оглядывался, поэтому не видел приближающийся к нему сзади автокран, - сообщает региональная Государственная инспекция труда.

Рабочий был травмирован трансмиссией автокрана, а затем выкатился на дорожное полотно моста.

- Основная причина несчастного случая - нарушение правил дорожного движения, выразившееся в небезопасном движении транспортного средства задним ходом, - резюмировали в Госинспекция труда в Орловской области.