Чемпионат «Орловский казачий рубеж» пройдет в Болхове 19 июня Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области запланирован большой праздник с участием казаков из пяти регионов России. Представители Орловской, Брянской, Калужской, Воронежской областей и Ставропольского края встретятся в Болхове на Чемпионате «Орловский казачий рубеж».

Гостей праздника ждут не только показательные выступления и соревнования по рубке шашкой, но и концертная программа, ярмарка промыслов и ремесел, а также выставка оружия и военной формы.

- Мероприятие проводится с целью сохранения и популяризации традиционной казачьей культуры в современном обществе и обращения к традиционным духовным ценностям, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

КОГДА? ГДЕ?

19 июня 2021, начало в 11.00

Город Болхов, площадь Ленина