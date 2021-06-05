В Орловской области завели девять уголовных дел о мошенничестве по нацпроекту «Демография»

Директор Учебного центра задержан Фото: Архив "КП"

Реализация нацпроекта «Демография» в Орловской области обернулась возбуждением уголовных дел из-за хищений и мошенничества. Необоснованные траты вновь обнаружены при переподготовки предпенсионеров.

В Должанском районе возбуждено сразу девять уголовных дел по статье 159 УК РФ (мошенничество) на Учебный центр «Энергоэффективность». Здесь должны были проходить обучение предпенсионеры. Однако результаты проверки прокуратуры и полиции выяснилось, что учебы не было, а отчетные документы – фиктивные.

- Сумма необоснованно выплаченных Учебному центру денежных средств составила более 529 тысяч рублей. В настоящее время девять уголовных дел соединены в одно производство. Директор Учебного центра задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.